Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında pazar günü Galatasaray\'a konuk olacak Fenerbahçe\'de derbi hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.

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