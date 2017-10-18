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Spor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı

18 Ekim 2017 20:36

İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında pazar günü Galatasaray\'a konuk olacak Fenerbahçe\'de derbi hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.

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