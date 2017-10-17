Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. hafta derbisinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00\'da başlayan antrenman 1 saat 50 dakika sürdü.

Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, 18 yarın yapacağı çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)