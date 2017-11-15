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Spor

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL / DHA Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12

15 Kasım 2017 21:02

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 14.30\'da başladı ve 2 saat 20 dakika sürdü.
İki bölüm halinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet, dayanıklılık çalışan oyuncular; ikinci bölümde ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar ve 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas çalışmasıyla süren antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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