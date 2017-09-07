Fenerbahçe'de David Silva sesleri

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve Süper Lig'deki performansı da sarı-lacivertli camia tarafından yeterli bulunmayan Fenerbahçe'nin, Manchester City forması giyen David Silva ile anlaştığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester City'de oynayan dünyaca ünlü İspanyol yıldız David Silva ile anlaşmaya vardı. Aynı haberde yıldız futbolcu ve kulübü Manchester City ile her konuda anlaşıldığı bilgisi de yer aldı.

David Silva, 2010 yılında 27 milyon Pound karşılığında Valencia'dan Manchester City'e transfer olmuştu. İspanyol yıldız, Ada ekibinde halen ilk 11'de forma şansı buluyor.