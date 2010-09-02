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Spor

FENERBAHÇE'DE CUMHURİYET KUPASI MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 23:47

-FENERBAHÇE'DE CUMHURİYET KUPASI MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Fenerbahçe, 4 Eylül Cumartesi günü Sivasspor'la yapacağı Cumhuriyet Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmalarının ardından, 3 takım halinde dar alanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadılar. Sarı-lacivertli takımda (A) Milli Takım kadrosunda bulunan Gökhan Gönül, Kazım Kazım, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Emre Belözoğlu, Semih Şentürk, ülke milli takımlarına giden Miroslav Stoch, Mamadou Niang, Issiar Dia, Andre Santos ve Joseph Yobo çalışmaya katılmadılar. Sakatlıkları bulunan Güiza ve Mert Günok antrenmana çıkmazken, bu oyuncuların tesislerde çalışıp tedavilerini sürdürdükleri bildirildi. Volkan Demirel ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı olarak sahada ve salonda yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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