Fenerbahçe'de Cocu yarın imzalayacak

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe\'de teknik direktörlük görevine getirilen Phillip Cocu için yarın imza töreni düzenlenecek.

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman\'dan boşalan teknik direktörlük görevine Phillip Cocu\'nun getirildiği duyurulmuştu. Hollandalı teknik adam için yarın Ülker Stadyumu\'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. Fenerbahçe Kulübü\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Teknik Direktörümüz Phillip Cocu\'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30\'da yapılacaktır. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde bulunan 1907 Tribünü\'nde gerçekleşecektir.\"