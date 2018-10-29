Fenerbahçe'de Cocu görevden alındı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yönetim tarafından teknik direktörlük görevinden alındı.

Fenerbahçe Spor Külübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.

Kulübün başkan vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe camiasına yakışacak bir durumda olmadıklarını belirterek, "Taraftarın tepkisi de kararımızda büyük etken olmuştur. Oyuncularımız kendilerine çeki düzen vermeli, onları uyarmakta fayda var. Bunlar bizim kendi hatalarımız. Ama bir nokta var ki, bugüne kadar hiç dile getirmedik. Bugünkü hakem hataları... Özellikle 0-0'ken Skrtel'in pozisyonu, ikili mücadelelerde çalınmayanlar değerlendirilmeli. Bu da bizim açımızdan bardağı taşıran başka bir damla oldu. Ama bunların hiçbiri bu mağlubiyetin izahı olamaz. Bunların arkasına sığınacak durumda değiliz" dedi.



Phillip Cocu ile yolları ayırdıklarını hatırlatan Semih Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcular da, biz de kendimize çeki düzen vermeliyiz. Yollarımızı ayırdığımız Cocu da, içinde bulunduğumuz durumun baş sorumlusu olarak bedelini ödemiştir. Bu gecenin sonucunda aldığımız karar neticesinde, hoca ile yollarımızı ayırdık. Yeni hoca ile ilgili yönetim kurulunun alacağı kararları değerlendireceğiz."