Fenerbahçe'de ciğer dürüm krizi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de, maçtan sonra soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildi. Kupanın kaybedilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan sarı lacivertli taraftarlar, bu durumu öğrenince çileden çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar rakibini 3-2 mağlup etti ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.

Habertürk'te yer alan habere göre; finali kaybeden Fenerbahçeli futbolculara maç sonunda soyunma odasında ciğer dürüm siparişi verildi. Sarı-Lacivertli futbolcular ve teknik heyet, ne kadar üzgün olsalar da açlıklarını bastırmak için dürümleri yediler.

Haberi öğrenen sarı-lacivertli taraftarlar oyunculara büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Dün akşamki maçta TM Akhisarspor’a kaybeden Fenerbahçe bir kez daha kupaya uzanamadı.

18. maçta yenildi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale gelene kadar 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyordu. Sarı-Lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016’da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Kanarya, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Ancak dün akşam finalde aldığı ilk yenilgiyle Fenerbahçe kupaya ulaşamadı.