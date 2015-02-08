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Spor

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra Volkan Demirel'e de ceza kapıda

Volkan'ın soyunma odasında hakemlerin duyacağı şekilde küfür ettiği söyleniyor

08 Şubat 2015 23:52

Cumartesi günü oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasından sonra yaşanan olaylar zincirine sarı-lacivertli takımın file bekçisi Volkan'ın da dahil olduğu ve soyunma odası koridorunda küfür ettiği için pazartesi günü tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edileceği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'in haberine göre, maçın hakemi Bülent Yıldırım ve yardımcılarıyla kısa bir diyalog içine giren Volkan'ın soyunma odası koridoruna hakemlerden birkaç metre önde girdiği ve "İki tane o...pu çocuğunun açıklamalarından etkilenip maç yönetiyorsunuz. Göz göre göre penaltımızı vermediniz" ifadelerini kullandığı belirlendi. Volkan'ın yüksek sesle sarf ettiği bu sözlerin maçın temsilcisi tarafından rapor edildiği ve pazartesi günü TFF'ye ulaştırılacağı kaydedildi.

Direkt olarak hakemin yüzüne söylenmemesine karşın yakın mesafeden ve onların işiteceği tonda kullanılan bu sözler nedeniyle Volkan'ın tedbirli olarak sevkinin yapılacağı için hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceği, "centilmenliğe aykırı sözler" başlıklı disiplin talimatına göre de 1 ila 3 maç arası ceza almasının gündemde olduğu bildirildi.

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