-FENERBAHÇE'DE BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 2 saat 10 dakika süren antrenmana sarı-lacivertliler salonda başlayıp, saha çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Salonda ısınmanın ardından 45 dakika süreyle aletlerle kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, daha sonra sahaya çıkarak, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmana devam etti. Milli takımlarda bulunan Niang, Dia, Lugano, Stoch, Yobo, Volkan Demirel, Mert, Gökhan Gönül, Semih ve Mehmet Topuz'un katılmadığı antrenmanda sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Emre ve Selçuk'un yanı sıra dişinden tedavi olan Cristian ile gözünde iltihaplanma olan genç futbolcu Berk yer almadı. Brezilya Milli Takımı kampına katılacak Andre Santos da yarınki antrenmanda yer almayacak. Bu arada, baba olan Emre Belözoğlu'nun bugün tesislerde futbolcu arkadaşlarına çikolata ikram ettiği belirtildi. Öte yandan, Bursaspor maçının hazırlıklarını milli takımlarda bulunan çok sayıda futbolcusundan yoksun bir şekilde sürdüren sarı-lacivertli ekip için 26 Mart Cumartesi günü A2 takımıyla maç planlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.