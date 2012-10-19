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Spor

Kocaman 6 oyuncu kadroya almadı

Fenerebahçe'de bulunan 6 kadrolu oyuncu Meireles, Mehmet Topal, Yobo, Mehmet Topuz, Gökhan Gönül ve Orhan Şam, Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı

19 Ekim 2012 22:04

Fenerebahçe'de bulunan 6 kadrolu oyuncu Meireles, Mehmet Topal, Yobo, Mehmet Topuz, Gökhan Gönül ve Orhan Şam, Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bursa'ya gitti.

Teknik dierktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda sarı-lacivertlilerin pas organizasyonları ile bireysel ve taktik çalışmalar yaptıkları bildirildi.

Sakatlıkları nedeniyle Meireles, Yobo, Mehmet Topuz ve Orhan Şam’ın tedavilerine devam edildiği, ntrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Mehmet Topal ve Gökhan Gönül’ün, ikinci bölümünde bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin 19 kişilik kadrosunda, Volkan Demirel, Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Egemen Korkmaz, Bekir İrtegün, Serdar Kesimal, Hasan Ali Kaldırım, Cristian, Sezer Öztürk, Salih Uçan, Özgür Çek, Stoch, Krasic, Selçuk Şahin, Caner Erkin, Kuyt, Semih Şentürk, Sow ve Recep Niyaz gibi isimler bulunuyor.

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