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Spor

FENERBAHÇE'DE BUCASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2010 22:52

-FENERBAHÇE'DE BUCASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü kendi sahasında Bucaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk idmanında sarı-lacivertli futbolcular, ilk bölümde 3 grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptılar. Hücum ve defans varyasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla idman tamamlandı. Fenerbahçe'nin bugünkü idmanına milli takımlarda bulunan 10 oyuncu katılmazken, Beşiktaş A2 takımıyla oynanan maçta görev alan Hasan Erbey, Berk Elitez, Gökay Iravul ve Okan Alkan ise rejenerasyon idmanı yaptılar. Tedavi süreçleri devam eden Emre Belözoğlu ve Özer Hurmacı tesislerde çalışırken, Selçuk ve Güiza ise ısınma ve top kapma çalışmaları sırasında takımla birlikte çalışıp, daha sonra bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile idmanı sürdürdüler. -YOBO ANTRENMANDA YER ALDI- Nijerya'nın İran ile yapacağı hazırlık maçı için kadroya davet edilen Joseph Yobo da antrenmanda yer aldı. Milli takımının İran ile oynayacağı maçın iptal edilmesi sonrası Yobo'nun takımla çalışmalara katıldığı bildirildi. Fenerbahçe, Bucaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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