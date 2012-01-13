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Spor

Fenerbahçe'de bu sezon goller yabancılardan geliyor İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 15:00

-Fenerbahçe'de bu sezon goller yabancılardan geliyor İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı gollerin yüzde 78.1'i yabancı futbolculardan geldi.  Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor'u 4-1 yenerek 4. tura yükselen sarı-lacivertli ekibin ligde 28 kupada da 4 olmak üzere attığı toplam 32 golünün 25'ini yabancı futbolcuları kaydederken, Türk oyuncular 7 kez golle buluştu. Fenerbahçe'nin 5 yabancısı Bienvenu, Alex, Cristian, Stoch ve Dia attıkları toplam 25 golle, gollerin yüzde 78.12'sine imza atarken, Mehmet Topuz, Caner Erkin, Özer Hurmacı, Emre Belözoğlu, Semih Şentürk ve Gökhan Gönül ise toplam 7 golle gollerin ancak 21.87'sini kaydettiler. Ligde ilk yarıda ortaya koyduğu performansla eleştirilen Kamerunlu forvet Bienvenu, Konya Torku Şekerspor maçında attığı 3 golün ardından, toplam 7 gole ulaşarak bir anda takımın en golcüsü oldu. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantepspor, 6. haftasında Mersin İdmanyurdu, 9. haftasında Kardemir Karabükspor ve 11. haftada Eskişehirspor maçlarında olmak üzere toplam 4 gol atan Bienvenu, ligde forma giydiği son 7 maçı boş geçerken, kupada suskunluğunu bozup 'hat-trick' yaptı.

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