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Spor

Fenerbahçe'de birlik ve beraberlik yemeği

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular, öğle yemeğinde bir araya geldi

07 Nisan 2018 20:18

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'nci haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe\'de teknik ekip ve futbolcular, öğle yemeğinde bir araya geldi.
Kalamış\'ta bulunan bir restoranda düzenlenen organizasyona teknik direktör Aykut Kocaman, teknik ve idari heyetimiz ile oyuncular katıldı.
Yemekte Fenerbahçe Televizyonu mikrofonlarına konuşan takım kaptanı Volkan Demirel, yemek organizasyonlarının takımdaki birlik ve beraberlik ortamına katkı yaptığını söyledi.
Bu tarz organizasyonların öneminden bahseden Volkan Demirel, \"Bu yemeklerin bize şans ve uğur getirdiğini, daha çok birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Bu sebepten de her hafta maçtan önce yemeklerde bir araya geliyoruz. Güzel bir ortam oluyor. Biz her zaman bir aradayız ama dışarıdaki bu tarz organizasyonların her zaman takıma artısı olmuştur. Umuyorum ki bu yemeğin de bu hafta sonuna güzel artıları olur\" dedi.
Osmanlıspor karşılaşmasını da değerlendiren Volkan Demirel, \"Bundan sonraki periyotta her maç zor maç. Yine zor bir maça çıkacağız. Osmanlıspor\'un kuvvetini biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık ve bu da takıma iyi yansıdı. Geçen haftanın devamını bu hafta getirmek istiyoruz. Güzel bir galibiyetle, taraftarlarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz.\" diyerek sözlerini noktaladı.

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