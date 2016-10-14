Fenerbahçe'de bir sakatlık daha

Sakatlıklarla başı ağrıyan Fenerbahçe'de bir şok daha yaşandı. Moussa Sow'un Aytemiz Alanyaspor maçında oynaması şüpheli

Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow'un hafta sonunda Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimali azaldı.



Fanatik'in haberine göre; kasık sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanına çıkamayan siyahi forvet oyuncusunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.

Milli takım arasında Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın sakatlık haberleriyle keyiflerin kaçtığı Fenerbahçe'de, Sow'dan gelen kötü haber moralleri bozdu.



Ciddi sakatlakları nedeniyle Fernandao ve Jeremain Lens de forma giyemeyecek.