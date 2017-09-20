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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

20 Eylül 2017 15:24

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü .
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekipte sakalığı bulunan Martin Skrtel, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken ikinci bölümde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren Nabil Dirar\'ın Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Mehmet Topal idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken sakatlığı bulunan Robin van Persie antrenmanda yer almadı ve tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan detaylar

Haber-Kamera: Hakan Tarhan / İstanbul,(DHA)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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