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Spor

Fenerbahçe'de Pianigiani dönemi kapandı

Fenerbahçe Ülker başantrenörü Simone Pianigiani, görevini bıraktı

24 Şubat 2013 19:56


Fenerbahçe Ülker'de Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Simone Pianigiani, şahsi nedenlerden dolayı görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Simone Pianigiani'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın şahsi nedenlerle görevinden ayrıldığı belirtilerek, Pianigiani'nin, ''Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Ülker'deki görevim süresince gördüğüm yakınlık ve yoğun destek nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne teşekkür eder, Fenerbahçe gibi büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur duyarım'' ifadelerine yer verildi.

Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörlerinden biri olduğu ifade edilen Pianigiani'ye, görev süresi boyunca gösterdiği ciddiyet ile profesyonelliğin yanı sıra, Türkiye Kupası zaferi ve lig liderliği için kulüp tarafından teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümünde ve yaşamında başarılar dilendi.

Öte yandan, Fenerbahçe Ülker'de Pianigiani'den boşalan başantrenörlük görevini, yardımcı antrenör Ertuğrul Erdoğan'ın sürdüreceği belirtildi.

 

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