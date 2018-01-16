Fenerbahçe'de beklenen son; RvP gitti Elmas geldi (düzeltme)

İSTANBUL,(DHA) - DEVRE arası kampına götürmeyerek Robin van Persie ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun yerine federasyona İstanbulspor maçı öncesinde Eljif Elmas\'ın ismini bildirdi.

Robin van Persie\'nin Feyenoord\'a gidecek olmasının ardından, TFF\'de lisansı da iptal edilecek. Ancak şimdilik son işlemler yapılmadı.

Eljif Elmas bu akşamki İstanbulspor maçı kadrosuna 14. yabancı olarak alındı. Aykut Kocaman, 18\'inci yaşını dolduran ve ligin devre arasını bekleyen Eljif Elmas\'ı kupada oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil ederken, ara transfer döneminde olunduğu için böyle bir serbestlik var. Bugün Eljif yarın yeni bir transfer bu ara transfer döneminde kadrolara girebiliyor. Ara tescil dönemi sona erdiğinde ise kadrolar sabit kalıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Van Persie ve Eljif\'in idmanından görüntüler