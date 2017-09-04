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Spor

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL,(DHA)-Fenerbahçe Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi

04 Eylül 2017 16:56

İSTANBUL,(DHA)-Fenerbahçe Kulübü\'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri\'nde gerçekleştirildi.
Törene başkan Aziz Yıldırım ile yöneticilerin yanı sıra Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyeleri, kulüp çalışanları ve taraftarlar katıldı. Törende, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ve Sarı Lacivertli futbolculardan Alper Potuk, erkek ve kadın basketbol takımı oyuncuları ve baş antrenörlerinin yanı sıra Londra\'da düzenlenen Atletizm Şampiyonası\'nda erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev ile 400 metre engellide gümüş madalya kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar da yer aldı.
Aziz Yıldırım ve yöneticiler bayramlaşmanın ardından törene katılanlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)

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