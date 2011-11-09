-Fenerbahçe'de bayramlaşma İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen geleneksel bayramlaşma organizasyonu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşmada, sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri Yasemin Merçil, Vedat Olcay, Ünal Uzun, Murat Özaydınlı, Turan Şahin ve Mithan Yenigün ile eski yöneticilerden Vefa Küçük de hazır bulundu. Fenerbahçe Kulübü'nün üyeleri, çeşitli branşlardan sporcular ve bazı taraftarların katıldığı bayramlaşma töreni sıcak bir havada geçti. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte bazı sarı-lacivertli yöneticilerin futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle hapiste olmaları nedeniyle duydukları üzüntüyü aktarırken, buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Merçil ise yaptığı açıklamada, ''Aile büyükleri aramızda değil ve bu nedenle bizim için buruk bir bayram. Fenerbahçe camiası olarak en kötü bayramımızın bu olmasını istiyoruz'' dedi. Bayramlaşma töreninin sonunda, üzerinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın resmi bulunan ve ''Mutlu yıllar büyük başkan'' yazısı yer alan pasta, yöneticiler tarafından kesildi.