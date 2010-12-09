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Spor

FENERBAHÇE'DE BAŞKENT HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 23:53

-FENERBAHÇE'DE BAŞKENT HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda sarı-lacivertliler, pasın ardından hızlı hücuma yönelik çalışmalar yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. -MEHMET TOPUZ TAKIMLA ÇALIŞTI- Kardemir Karabükspor maçından sonra sol kasığında oluşan ödem nedeniyle antrenmanlara katılamayan Mehmet Topuz, bugün takımla çalıştı. Tedavisi tamamlanan sarı-lacivertli futbolcu, çalışmanın tamamında yer aldı. Dün akşamki antrenmanda sağ üst adalesinde oluşan zorlanma nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Niang da takımla çalışmaya katılırken, Senegalli futbolcunun durumunun önemli olmaması teknik heyeti sevindirdi. Niang'ın yanı sıra belinde oluşan ağrı nedeniyle dün akşamki çalışmayı yarıda bırakan Caner, bugünkü antrenmanda, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı yürüyüş ve koşu yaptı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanına sol ayak baş parmağında tırnak sorunu bulunan Gökhan Ünal, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Güiza, tedavisine Almanya'da devam edilen Özer ve Kazım katılmadı. Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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