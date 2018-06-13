Fenerbahçe'de başkan yardımcıları açıklandı; görev dağılımının tamamı pazartesi yapılacak

Ülker Stadı'nda düzenlenen, Fenerbahçe'in yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreninde Başkan Ali Koç, başkan yardımcılarının isimlerinin belli olduğunu açıkladı.

Koç, "Başkan yardımcılarından biri Semih Özsoy, diğeri Burhan Karaçam. Pazartesi günü bütün görev dağılımını paylaşırız. Klasik görev bölümünden daha farklı bir dağılım yapacağız. Taraftar konusunda da değişik yapılanmamız olacak. Taraftara çok önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Semih Özsoy ise taraftarın 1 haftada Fenerium'da büyük bir katkı sağladığını aktararak, "Camia bir kez daha büyüklüğünü gösterdi. Fenerium'un 1 haftadaki satış artışı yüzde 89. 30 bin forma satıldı. Bu bir rekor. Stoklarımızı eritmek için 20 bin forma daha var. Hızlı bir şekilde bitecektir. Kombine ve localara 2 katı talep geldi. Akşamüstü resmi siteden kombine satış tarihlerini açıklayacağız" değerlendirmesine bulundu.