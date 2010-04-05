Fenerbahçe'de bahar havası: 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik

T24-

Turkcell Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi maçlarından oluşan periyotta 7-28 Şubat tarihleri arasında üst üste 7 maçta kazanamayıp 4 yenilgi 3 de beraberlik alan sarı-lacivertliler, 7 Mart-4 Nisan tarihleri arasındaki süreçte ise Turkcell Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere üst üste 6 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak ligde iddialı duruma geldi, kupada da finale doğru önemli bir adım attı.







Şampiyonluk yarışında lider Bursaspor'un ardından en iddialı takım durumuna gelen Fenerbahçe, kış mevsimini şubat ayında yaşadığı sıkıntılarla büyük bir buhranla geride bıraktıktan sonra, ilkbahar mevsimiyle çıkışa geçerek, geride kalan mart ayı ve ilk haftası yaşanan nisan ayında toparlandı.





-SON 13 MAÇ-

Fenerbahçe'nin kötü bir performans ortaya koyduğu 7 maçlık süreç ve bahar havasına dönen son 6 maçını kapsayan 13 resmi maçlık periyotta aldığı sonuçlar, aylara göre şöyle:

Şubat:

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07.02.2010 Fenerbahçe-Diyarbakırspor: 1-1 (Lig 20)

11.02.2010 Bursaspor-Fenerbahçe.....: 3-1 (Kupa Ç. Final)

14.02.2010 Manisaspor-Fenerbahçe....: 2-2 (Lig 21)

18.02.2010 Lille-Fenerbahçe.........: 2-1 (Avrupa)

22.02.2010 Fenerbahçe-Bursaspor.....: 2-3 (Lig 22)

25.02.2010 Fenerbahçe-Lille.........: 1-1 (Avrupa)

28.02.2010 İBB Spor-Fenerbahçe......: 2-1 (Lig 23)

Mart:

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07.03.2010 Fenerbahçe-Antalyaspor...: 1-0 (Lig 24)

13.03.2010 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 0-0 (Lig 25)

20.03.2010 Fenerbahçe-Gaziantepspor.: 1-0 (Lig 26)

24.03.2010 Fenerbahçe-Manisaspor....: 2-0 (Kupa Y. Final)

28.03.2010 Galatasaray-Fenerbahçe...: 0-1 (Lig 27)

Nisan:

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04.04.2010 Fenerbahçe-Kayserispor...: 2-0 (Lig 28)

Ligde 29. haftayı, rakibi ligden düşen Ankaraspor olduğu için maç yapmadan geçecek sarı-lacivertli ekip hükmen galibiyetle 3 puan kazanacak.

Sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Lig'de 58 puanla, 61 puanlı lider Bursaspor'un ardından 2. sırada bulunuyor.