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Spor

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı

13 Şubat 2018 21:43

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00\'de başladı. Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekibin çalışmasını, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri\'nden gelen misafirler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen misafirler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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