Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sakatlığı devam eden Robin van Persie\'nin tedavisine devam edilirken. Martin Skrtel ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-Lacivertli ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Antalya\'ya hareket edecek.

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