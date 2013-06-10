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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Cristian Baroni, Türkiye’den ayrılabileceğini açıkladı

10 Haziran 2013 14:37

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Cristian Baroni, yabancı kontenjanı değişikliklerinden sonra Türkiye’den gidebileceğini açıkladı. Tatil için gittiği ülkesinde basına konuşan Baroni, “Fenerbahçe'de mutluyum fakat yabancı kontenjanındaki değişiklik sebebiyle kulübümden ayrılabilirim” dedi.

Başkan Aziz Yıldırım ile bu konuyla ilgili görüştüğünü ifade eden Baroni, geleceğinin tatil dönüşü belli olacağını söyledi.

Başka bir kulübe gidip gitmeyeceği sorusuna cevap veren Baroni, Türkiye'den ayrılırsa ülkesine dönmeyi düşündüğünü ifade etti.

 

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