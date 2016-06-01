Fenerbahçe'de ayrılan milli futbolcu Akhisar Belediyespor'la sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Kesimal, Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Bir dönem milli takımda da oynayan deneyimli stoper, yeni kulübüne 2 yıllık imza attı.

Akhisar Belediyespor transferi böyle duyurdu:

“Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Serdar Kesimal ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Akhisarspor’umuza hayırlı olsun İmza törenine As Başkanımız Harun Eryüksel ve Basın sözcümüz İbrahim Evren Acar katıldı.”

Aykut Kocaman döneminde Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kesimal, bekleneni veremeyince, kulübün A2 takımına gönderilmişti.