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Spor

Fenerbahçe'de ayrılan milli futbolcu Akhisar Belediyespor'la sözleşme imzaladı

Aykut Kocaman döneminde Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kesimal, bekleneni veremeyince, kulübün A2 takımına gönderilmişti

01 Haziran 2016 16:45

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Kesimal, Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Bir dönem milli takımda da oynayan deneyimli stoper, yeni kulübüne 2 yıllık imza attı.

Akhisar Belediyespor transferi böyle duyurdu:

“Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Serdar Kesimal ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Akhisarspor’umuza hayırlı olsun İmza törenine As Başkanımız Harun Eryüksel ve Basın sözcümüz İbrahim Evren Acar katıldı.”

Aykut Kocaman döneminde Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kesimal, bekleneni veremeyince, kulübün A2 takımına gönderilmişti.

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Serdar KesimalFenerbahçeAkhisar Belediyespor

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