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Spor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman yerine sürpriz aday

Sportif direktör Comolli, Hollandalı hoca ile görüşmelere başladı

15 Haziran 2018 14:21

Teknik direktörlük arayışını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

beIN Sports'un duyurduğu habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Hollandalı taktisyen Phillip Cocu ile görüşüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktör pozisyonu için büyük ölçüde anlaşma sağlanan Phillip Cocu'nun yardımcılığını da bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın gönlünde taht kuran Dirk Kuyt'ın yapması bekleniyor. 
 
Kariyerinde PSV Eindhoven ve Barcelona gibi takımların formalarını giydikten sonra 2008'de kariyerine nokta koyan Cocu, Hollanda Milli Takımı ve PSV Eindhoven'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. Hollandalı teknik adam, halihazırda PSV Eindhoven'ın başında bulunuyor.

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