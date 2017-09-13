Fenerbahçe'de 'Aykut Kocaman' kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenen ve Süper Lig'de de istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Son olarak Başakşehir'e Kadıköy'de 3-2'lik skorla kaybeden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Kocaman'ın 'takımdaki kaderine' Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında alınacak sonuçlara göre karar verileceği ileri sürüldü.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman’a şimdiye kadar net bir tepki göstermese de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar deneyimli hocanın kredisini ciddi ölçüde sarstı.

Alanya ve Beşiktaş ile oynanacak maçları kader karşılaşmaları olarak gören Sarı-lacivertli kurmaylar, bu 2 maçtan çıkacak sonucun ardından Kocaman’ın geleceğini masaya yatıracak.

Kocaman, istifayı düşünebilir

Bu iki mücadelenin de kaybedilmesi halinde radikal kararların alınabileceği konuşulurken, Aykut Kocaman da sürpriz bir hamlede bulunabilir...

Trabzon maçının ardından “Akıl sağlığımı kaybetmeden durumu düzelteceğiz” diyen Kocaman, Başakşehir maçından sonra da “Hayatta hissedersin ya, ‘Olmuyor yani bir şeyler’ dersin” ifadeleriyle sabrının tükendiğinin sinyalini vermişti.

Kocaman’ın da Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında puan kaybedilmesi halinde istifayı düşünebileceği öğrenildi.

Kocaman bu durumu hiçbir şekilde yansıtmayıp çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etse de kafanın bir köşesinde bu fikri tutuyor.