Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ismi gündeme geldi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasına karar verilmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın, “Ben olduğum sürece gelemez” dediği Aykut Kocaman ismi gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre, yöneticilerin "Yabancı hoca ülkeyi, takımı tanıyana kadar sezon biter. Riske girmeye yok. Şu an bizim için en ideal isim Aykut Kocaman” sözleriyle Aziz Yıldırım'ı ikna ettiği iddia edildi.

18 Ağustos Perşembe günü oynanacak Grasshoppers maçında takımın başında kondisyoner Fatih Yıldız’ın olması bekleniyor.

Aykut Kocaman'ın, “Hedeflerimiz var, yarı yolda bırakmam” diyerek anlaşma için Konyaspor Yönetimi’ni işaret ettiği ileri sürülürken; sarı-Lacivertlilerin, başarılı teknik adam için tazminat bedeli ödemeye bile hazır olduğu iddia edildi.