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Spor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman belirsizliği sürüyor

Yönetim, bırakma taraftarı değil Takımın idmanı yarın ve Kocaman'ın durumu yarın netleşecek İstanbul DHA Osmanlıspor beraberliğinden sonra sırra kadem basan Aykut Kocaman istifasını yazılı olarak verdi mi ?, yönetim yolları ayıracak mı ?, ayrılık yaşan

06 Kasım 2017 19:01

Yönetim, bırakma taraftarı değil

Takımın idmanı yarın ve Kocaman\'ın durumu yarın netleşecek

İstanbul DHA

Osmanlıspor beraberliğinden sonra sırra kadem basan Aykut Kocaman istifasını yazılı olarak verdi mi ?, yönetim yolları ayıracak mı ?, ayrılık yaşanırsa takımın başına kim gelecek ? 
Bütün bu soruların cevabı henüz belirlenmedi. Kocaman net bir ifade kullanmayıp \"Üzerime düşen ne varsa gereğini yaparım\" şeklindeki açıklaması ile belirsizlik yaratırken, yazılı bir istifanın söz konusu olmadığı ortaya çıktı. 
Bu arada takım ve teknik heyet izinli olduğu için Yönetim ile herhangi bir temasa geçilmedi. Yarın takım toplanıp idman yapacak. Aykut Kocaman\'ın tesislere gelerek takımın başında olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yöneticiler Aykut hocanın kalmasından yana. Bu yola birlikte girdiklerini düşünen yöneticiler bu sezonu en iyi şekilde birlikte tamamlamak için çaba gösterecekler. Bu saate kadar alınmış bir karar yok. Yönetimin de bu olaya yarın Aykut Kocaman ile görüştükten sonra kesin karar vermesi bekleniyor.

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