Fenerbahçe'de Arjen Robben iddiası!

Son iki yıldır 4'üncü yıldıza bir türlü kavuşamayan Fenerbahçe, gelecek sezon bu döngüyü kırmak için transfer çalışmalarına oldukça önem veriyor.

Vatan gazetesinin haberine göre, Dick Advocaat'ı gönderip, Süper Lig'i daha önce sarı-lacivertlilere kazandıran Aykut Kocaman ile anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Valbuena ve Dirar transferlerinin ardından şimdi de rotasını Hollandalı yıldız Arjen Robben'e çevirdi. Sarı-lacivertli kulüp 2 sezon önce de Hollandalı'yı istemiş, ancak kulübüyle ve oyuncuyla anlaşamamıştı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın, taraftarlarla barış sağlanmasının ardından tribünleri heyecanlandıracak bir transfer yapmak istediği vurgulanırken, Bayern Münih forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun ikna edilmesi için Robin van Persie'nin aracı olacağı öne sürüldü.

İddiaya göre, Başkan Yıldırım idarecilere, "Robben’e sorun F.Bahçe’ye gelmek ister mi?" dedi ve olumlu bir yanıt gelmesi durumunda sarı-lacivertliler tüm şartları zorlayacak.