Fenerbahçe'de Aragones-Deniz gerginliği



Fenerbahçe'de 1-0 tamamlanan Denizlispor maçının devre arasında teknik direktör Luis Aragones ile Deniz Barış'ın yaşadığı tartışma keyifleri kaçırdı. Aragones'in Deniz'i Türkiye Kupası finali kadrosuna alıp almayacağı henüz netlik kazanmazken, Selçuk'un da sakatlığı sürüyor.



Çarsamba günü İzmir'de Beşiktaş ile 26 yıllık kupa hasretine son vermek için karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıkıntılı bir haftasonu yaşandı.



Cumartesi günü oynanan Denizlispor maçının devre arasında Deniz Barış ile teknik direktör Luis Aragones arasında yaşanan tartışma gerginliğe sebep oldu. Maçın 44. dakikasında oyuna giren Deniz'in devre arasında ısınmak için sahaya çıkmak istemesi üzerine Aragones'in verdiği sert karşılık tartışmaya dönüştü. Kaptan Alex ve bazı Türk futbolcuların araya girmesiyle olayın farklı boyutlara gelmesi önlenirken, İspanyol teknik adamın bu sert tepkisi ile ağzından çıkan bazı sözler şaşkınlık yarattı.



Sezon başındaki Avusturya kampından bu yana Aragones ile yıldızı bir türlü barışmayan Deniz'in kupa maçı kadrosunda yer alıp almayacağı İzmir seyahati öncesinde kesinlik kazanacak.



Final maçı öncesinde orta sahada ilk 11'in değişmez ismi olan Selçuk'un da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giymesi zor görünüyor. Selçuk'un sakatlığı ve Deniz ile yaşanan tartışma nedeniyle Aragones'in emre ile birlikte orta alanda kime görev vereceği netlik kazanmadı.



