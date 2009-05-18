Fenerbahçe'de Appiah sesleri...

Fenerbahçe'de bir döeneme damgasını vuran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Appiah geri mi dönüyor?



Tempo24



Kulüpten alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah'ın sağlık raporlarından olumlu yanıt alınırsa gelecek sezon yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi...



Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım da CnnTurk'te katıldığı 3. Devre programında, Appiah'a ilişkin çıkan haberleri doğrularken, sezon başında futbolcunun idmanlara çıkacağını ve durumuna göre yeni sözleşme imzalanacağını söyledi. Yıldırım, Appiah'a her zaman kulübün kapısının açık olduğunu da sözlerine ekledi