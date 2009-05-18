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Spor

Fenerbahçe'de Appiah sesleri...

Stephen Appiah'ın sağlık raporlarından olumlu yanıt alınırsa gelecek sezon yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi...

18 Mayıs 2009 03:00

Fenerbahçe'de bir döeneme damgasını vuran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Appiah geri mi dönüyor?

Tempo24

Kulüpten alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah'ın sağlık raporlarından olumlu yanıt alınırsa gelecek sezon yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi...

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım da CnnTurk'te katıldığı 3. Devre programında, Appiah'a ilişkin çıkan haberleri doğrularken, sezon başında futbolcunun idmanlara çıkacağını ve durumuna göre yeni sözleşme imzalanacağını söyledi.  Yıldırım, Appiah'a her zaman kulübün kapısının açık olduğunu da sözlerine ekledi

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