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Spor

FENERBAHÇE'DE ANTRENMANA "SICAK" İPTALİ İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2010 15:57

-FENERBAHÇE'DE ANTRENMANA "SICAK" İPTALİ İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Medical Park Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı. Öte yandan, havanın aşırı sıcak olması nedeniyle, bugün saat 18.00'de yapılması planlanan günün ikinci antrenmanının iptal edildiği bildirildi. Aşırı sıcak havada gerçekleştirilen antrenmana, Young Boys maçında sağ ayak bileğine darbe alan ve ağrıları bulunan Gökhan Ünal, sağ arka adalesinde sertleşme bulunan Gökhan Gönül, sol ayak bileğinin tedavisi süren İlhan Eker ile dünkü antrenmanda sağ dizine darbe alan ve ağrıları bulunan Volkan Babacan'ın çıkmadığı bildirildi.  Bu arada, antrenman öncesi Lugano, Alex, Caner, Semih, Önder, Uğur Boral, Gökay, Okan ve Hasan'ın, kondisyoner Alper Aşçı yönetiminde, tesislerdeki salonda 45 dakika süreyle fitness çalışması gerçekleştirdiği duyuruldu. Yarını izinli geçirecek olan Fenerbahçeli futbolcular, hazırlıklarına 9 Ağustos Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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