-Fenerbahçe'de antrenman öncesi toplantı İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Fenerbahçe'de, Bursaspor maçında teknik direktör Aykut Kocaman ile Emre Belözoğlu'nu karşı karşıya getiren tartışmanın ardından bugünkü antrenman öncesi bir toplantı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma öncesinde teknik heyet ve futbolcular bir araya gelirken, teknik direktör Aykut Kocaman, milli futbolcu Emre Belözoğlu ve takım kaptanı Alex'in yaptığı konuşmalar medya mensuplarıyla paylaşıldı. Toplantıda öncelikle Bursaspor maçında oynanan futbol nedeniyle Aykut Kocaman'ın oyunculara teşekkür ederek, ''Maçta oynayan oynamayan herkesi yürekten tebrik ediyorum. Galatasaray maçından sonraki böylesine kritik bir maçta bu kadar iyi oynamak, sezonun en iyi oyununu oynamak, bu takımın kalitesine uygun bir davranıştı'' dediği belirtildi. Kocaman'ın Emre Belözoğlu'yla aralarında geçen tartışmayla ilgili olarak ise, ''12 yıllık antrenörüm. İçim dışım bir. Hayatımda ilk defa bir oyuncuyla karşı karşıya geldim. Bir daha da böyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmiyorum. Emre ile konuştuk. Özür diledi. Özür dilemek bir erdemdir. Hepinizin adına kabul ettim. Ancak bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak. Bu olay benim için kapanmıştır. Galibiyet sevincini kursağınızda bıraktığımız için ben de sizlerden özür diliyorum'' ifadelerini kullandığı kaydedildi. -Emre: ''Bundan sonra sorun yaratan kişi olmayacağım''- Aykut Kocaman ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı kalmaktan son anda kurtulan Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşlarına yönelik konuşmasında, şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: ''Olayın sıcaklığıyla çok yanlış bir tepki verdim. Böyle bir tepki vermek, takım içinde böyle bir ortam oluşturmak benim haddim değildi. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum. Hocamdan da özür diledim. Bundan sonra sıkıntı yaratan, sorun yaratan kişi ben olmayacağım. Geçen sezon hep birlikte bir yürek ortaya koyduk. Onu elimizden almaya çalıştılar. Birlik olduk, buna karşı direndik, direnmeye de devam edeceğiz. Bir kez daha hocamdan, teknik heyetten, futbolcu arkadaşlarımdan, malzemecilerden, masörlerden, tüm ekipten ve bu olaya şahit olan büyüklerimden özür diliyorum.'' -Alex: ''Saha içinde olan saha içinde kalmalı''- Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza'nın ise, saha içinde olan şeyleri saha içinde bırakmaları gerektiğini kaydederek, ''Bence bu olayda bir iletişim kopukluğu oldu. Maçın tansiyonuyla oldu. Ben de bu tip şeyler yaşadım. Bunları unutmamız lazım. Futbolun doğasında böyle şeyler olur. Bu olayları saha içinde öldürelim, saha dışına taşımayalım'' dediği belirtildi.