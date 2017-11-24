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Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

24 Kasım 2017 21:37

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'de pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00\'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman; 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Antrenman öncesinde tesislere gelen bir grup taraftar da futbolculara destek verdi.
Sarı-Lacivertli ekip, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kafile antrenmanın ardından Antalya\'ya gidecek.

(FOTOĞRAFLI)

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