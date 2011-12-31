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Spor

Fenerbahçe'de Alper'in transferinde pürüz İSTANBUL (A.A)

31 Aralık 2011 01:00

-Fenerbahçe'de Alper'in transferinde pürüz İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli, Eskişehirspor'dan kadrolarına katmak için görüşmelerini sürdürdükleri Alper Potuk'un transferinde pürüz çıktığını ifade etti. Sarı-lacivertli yönetici, twitter'daki hesabında taraftarların transfer çalışmalarıyla ilgili sorularına cevap verirken, Alper'in transferinde pürüz çıktığını kaydetti. Temelli, bir taraftarın ''Niye pürüz çıktı'' şeklindeki sorusuna verdiği cevapta, ''Alper'in alacağı rakamda pürüz çıktı'' dedi. Transferdeki pürüzle ilgili bir soru üzerine de ''Para değil dengeler önemli'' şeklinde cevap veren Fenerbahçeli yönetici, Alper'e verilecek rakamın, takımdaki diğer oyuncuların aldıkları ücretlerle dengeli olması gerektiğini ifade etti. Temelli, ''Aşılamayacak bir pürüz mü?'' biçimindeki soruya da ''Çözülebilir, Alper'e bağlı'' şeklinde cevap verdi. Bu arada Temelli, anlaşma sağlandığı ifade edilen Özgür Çek'in transferinde ise bir sorun olmadığını kaydetti.

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