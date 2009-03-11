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Spor

Fenerbahçe'de alkollü futbolcu şoku!

Çiçeği burnunda Fenerli genç yıldız, alkollü araç kullanırken polise yakalandı...

11 Mart 2009 02:00



Çiçeği burnunda Fenerli genç yıldız, alkollü araç kullanırken polise yakalandı...


İstanbul Zincirlikuyu’da trafik ekipleri, cumartesi gecesi 03.00 sıralarında evraklarını incelemek için 34 GM 960 plakalı Porsche aracı çevirdi.

Aracı kullanan, Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde renklerine kattığı futbolcu Gökhan Emreciksin çıktı.

9.6 promil alkollü çıkan ve ilk kez alkollü araç kullanırken yakalanan Emreciksin’in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 537 TL trafik cezası kesildi.

Deivid ve Volkan yok

Sarı-lacivertli ekibin Samandıra Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdiği antrenmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu. Sakatlıkları bulunan kaleci Volkan Demirel ile Deivid antrenmana katılmazken, Önder’e de tesislerde masaj yapıldığı bildirildi. Sağ arka adalesinde zorlanma olan Deivid’in tedavisinin Kocaelispor maçına kadar süreceği, Brezilyalı futbolcunun maçta oynayıp oynamayacağının henüz belli olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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