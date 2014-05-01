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Spor

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına Koç ailesinden onay çıktı

Ailesi istemediği için Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olmadığı konuşulan Ali Koç'un, ailesine Aziz Yıldırım için çözüm yolu bulunmazsa ben de elimi taşın altına koyarım' diyerek adaylık sinyali verdiği iddia edildi

01 Mayıs 2014 12:12

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın yerine başkan olacağı ancak ailesinin izin vermediği konuşulan Ali Koç’a Koç ailesinden izin çıktı.

Şike davasında Aziz Yıldırım hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onaylandı. Kararın ardından başkanlığı düşecek olan Aziz Yıldırım’ın yerine 2015 yılında yapılacak olan olağan genel kurulda Ali Koç'un başkan olması düşünülüyordu.

Habertürk’te yer alan habere göre, başkanlığa ailesinin sıcak bakmaması nedeniyle aday olmadığı konuşulan Ali Koç’a, ailesinin "Aziz Bey ile ilgili inşallah bir sorun yaşanmaz. Ancak bir sorun olursa mayıs ayındaki mali kongrede başkanlık için adaylığını bu dönemde koyabilirsin olabilirsin. Ya da istersen 2015'i bekler olağan genel kurulda aday olabilirsin" diyerek izin verdiği öne sürüldü.

 

Elimi taşın altına koyarım

 

Koç ailesinin bu açıklamasına karşılık Ali Koç’un "Şimdilik bekleyelim. Aziz Bey'in durumu netleşsin. Şu an tek düşüncemiz adil bir yargılama sürecinden geçmesi. Gittiğimiz tüm siyasiler de bunu söylüyor. Bir çözüm yolu bulunmazsa ben de düşünür ve elimi taşın altına koyarım" dediği ifade edildi.

 

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