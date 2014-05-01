Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına Koç ailesinden onay çıktı

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın yerine başkan olacağı ancak ailesinin izin vermediği konuşulan Ali Koç’a Koç ailesinden izin çıktı.

Şike davasında Aziz Yıldırım hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onaylandı. Kararın ardından başkanlığı düşecek olan Aziz Yıldırım’ın yerine 2015 yılında yapılacak olan olağan genel kurulda Ali Koç'un başkan olması düşünülüyordu.

Habertürk’te yer alan habere göre, başkanlığa ailesinin sıcak bakmaması nedeniyle aday olmadığı konuşulan Ali Koç’a, ailesinin "Aziz Bey ile ilgili inşallah bir sorun yaşanmaz. Ancak bir sorun olursa mayıs ayındaki mali kongrede başkanlık için adaylığını bu dönemde koyabilirsin olabilirsin. Ya da istersen 2015'i bekler olağan genel kurulda aday olabilirsin" diyerek izin verdiği öne sürüldü.

Elimi taşın altına koyarım

Koç ailesinin bu açıklamasına karşılık Ali Koç’un "Şimdilik bekleyelim. Aziz Bey'in durumu netleşsin. Şu an tek düşüncemiz adil bir yargılama sürecinden geçmesi. Gittiğimiz tüm siyasiler de bunu söylüyor. Bir çözüm yolu bulunmazsa ben de düşünür ve elimi taşın altına koyarım" dediği ifade edildi.