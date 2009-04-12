Fenerbahçe’de Alex yok



Fenerbahçe'de Galatasaray maçı kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Alex kadroya alınmadı.



Turkcell Süper Lig'de bu akşam derbi maçta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosu açıklanırken, sakatlığı bulunan kaptan Alex kadroya alınmadı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklanan 18 kişilik derbi maçı kadrosunda, Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ali, Önder, Yasin, Lugano, Roberto Carlos, Selçuk, Emre, Deniz, Josico, Deivid, Kazım, Vederson, Uğur, Semih ve Güiza bulunuyor.



KAZIM 18'DE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Kazım'ı 18 kişilik kadroya dahil ederek, Gökhan Emreciksin'i kadronun dışında tuttu.



Ligin en son 24. haftasında Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan, 25. hafta Bursaspor, 26. haftada da Eskişehirspor mücadelelerinde 18'in dışında kalan Kazım, derbi kadrosunda kendisine yer buldu.



Fenerbahçe'de Alex ve Gökhan Emreciksin'in yanı sıra, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edu ile Maldonado, Burak, Can, Gürhan, İlhan ve sakatlığı bulunan Abdülkadir maç kadrosunda yer almıyor.



