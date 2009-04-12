T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe’de Alex yok

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Alex kadroya alınmadı.

12 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe'de Galatasaray maçı kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Alex kadroya alınmadı.

Turkcell Süper Lig'de bu akşam derbi maçta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosu açıklanırken, sakatlığı bulunan kaptan Alex kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklanan 18 kişilik derbi maçı kadrosunda, Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ali, Önder, Yasin, Lugano, Roberto Carlos, Selçuk, Emre, Deniz, Josico, Deivid, Kazım, Vederson, Uğur, Semih ve Güiza bulunuyor.

KAZIM 18'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Kazım'ı 18 kişilik kadroya dahil ederek, Gökhan Emreciksin'i kadronun dışında tuttu. 

Ligin en son 24. haftasında Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan, 25. hafta Bursaspor, 26. haftada da Eskişehirspor mücadelelerinde 18'in dışında kalan Kazım, derbi kadrosunda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'de Alex ve Gökhan Emreciksin'in yanı sıra, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edu ile Maldonado, Burak, Can, Gürhan, İlhan ve sakatlığı bulunan Abdülkadir maç kadrosunda yer almıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24