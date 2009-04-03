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Spor

Fenerbahçe'de Alex yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Alex, Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.

03 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Alex, Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin 2 hafta önce Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Alex'in Eskişehirspor karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ile oynanacak maça kadar dinlendirilmesine karar verildi.

Alex'in yokluğunda Bursaspor maçında olduğu gibi Eskişehirspor karşısında da Semih-Guiza ikilisinin sahaya çıkması bekleniyor.

Bu arada sarı-lacivertlilerde yönetimin günlerdir beklenen samandıra çıkartması gerçekleşti.

Başkan Aziz Yıldırım, Murat Özaydınlı ve asbaşkanlardan Mahmut Uslu ile Neşet Yalçın, milli futbolcuların Samandıra'ya gelmesinden sonra takımla bir toplantı yaptı.

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