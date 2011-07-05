-FENERBAHÇE'DE AKŞAM ANTRENMANI İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi. -VOLKAN, SERDAR VE GÜİZA ÇALIŞMALARA BAŞLADI- Fenerbahçe'de ülkesinden dönen Daniel Güiza ile sezon sonunda Milli Takım'da forma giymelerinden dolayı 7 Temmuz'a kadar izinli olan Volkan Demirel ve yeni transfer Serdar Kesimal'in, antrenmana katılarak çalışmalara başladıkları bildirildi. Üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle iki gündür çalışmalara katılmayan Uğur Boral'ın da antrenmanda takımdaki yerini aldığı ifade edildi. -EMRE VE GÖKHAN ANTRENMANI TAKİP ETTİ- Sarı-lacivertli takımda 7 Temmuz'a kadar izinli olan futbolcular Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelerek, antrenmanın son bölümünü takip ettikleri belirtildi. Antrenmana, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Emmanuel Emenike, Sezer Öztürk, Milli Takım'da oldukları için izin verilen bazı futbolcular ile Copa America'da forma giyen oyuncuların katılmadığı kaydedildi. Kamp yapmak için yarın öğle saatlerinde Düzce'ye hareket edecek olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümünü Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde yapacak.