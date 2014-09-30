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Spor

Fenerbahçe'de Akhisar yenilgisinin suçluları bulundu

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, Akhisar Belediyespor yenilgisinin faturasını hatalarını tespit ettiği dört Fulbolcusuna kestiği iddia edildi

30 Eylül 2014 15:52

Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyesi yenilgisinden sonra futbolcuların pas haritalarını çıkaran İsmail Kartal "Pas oyunu oynamalarını istedim ancak uzun topları tercih ettiler" diyerek faturayı futbolcularına kestiğini verilerle ortaya koydu.

Radikal'de yer alan habere göre,Akhisar yenilginin sebebi şu başlıklar altında toplandı:

Yanlış paslar Dirk Kuyt'ı bitirdi


F.Bahçe'de 72.dakikada kenara gelen Dirk Kuyt'ın oyundan alınmasının tek sebebi istenildiği gibi paslar yapmamasıydı. Üç maçtır formsuz olan Hollandalı oyuncu, devamlı uzun pas denemesinde bulunurken topu 7 kere yanlış adrese gönderdi ve teknik direktör İsmail Kartal'ı çıldırtan isimlerin başında geldi. 

Caner Erkin uzağı göremedi

 Kartal'ın taktik kurgusuna uymayan bir diğer bek oyuncusu da Caner Erkin idi. Bir süredir kırık parmağıyla mücadele ettiği için verimsiz bir portre çizen Caner uzun pas deneyen dört oyuncudan biriydi. Milli yıldız Akhisar karşısında orta yapmaktan çok uzun pasları denedi ancak bunların birçoğunda başarılı olamadı. 


Bekir aksadı, gole sebep oldu 


Çok sık pas yapmayan, yaptığı pasları uzun düşünen Bekir İrtegün de Fenerbahçe adına Akhisar Belediyespor maçının verimsiz isimlerinden birisiydi. Geçen haftanın en iyilerinden olan Bekir, Gekas'ın ikinci golünde de Yunan oyuncuyu marke edemeyerek savunma kurgusunda gedik açılmasına sebep oldu. 


 Gökhan Gönül'ün uzun pasları hatalıydı


Maç sonrası uzun bir açıklama ile takımda isim vermeden arkadaşlarına yüklenen Gökhan Gönül de, hocanın istediğini yapamayan isimlerdendi. Başkalarına karşı serzenişte bulunan sağ bek 6.dakikada öyle bir pas verdi ki, adeta şut çekercesine 35 metre ileride olan arkadaşını görmeye çalıştı ama uzun pasları hep hatalıydı.

 

 

 

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