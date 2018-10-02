Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri

Fenerbahçe, Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Demarke'de yer alan habere göre, Cocu ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, rotayı Abdullah Avcı'ya çevirdi. Sarı lacivertliler, başarılı teknik adamı takımın başına getirmek için görüşmelere başladı.

Milli takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014'te tekrar Başakşehir'in teknik direktörlüğüne getirilen Abdullah Avcı, eski takımına döndüğünden beri oynattığı istikrarlı futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Avcı, topa hakim olma üzerine kurulu oyunu takımına aşıladı ve her geçen sezon oyun olarak bir üst seviyeye çıkmalarını sağladı.

2014-15: 4. sıra

2015-16: 4. sıra

2016-17: 2. sıra

2017-18: 3. sıra

Başakşehir'i Avrupa'ya taşıdı

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı yönetiminde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katıldı. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Başakşehir, 2017-18 sezonu başında ise Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadı ve Sevilla'ya son anda elenerek devler liginin kapısından döndü. Aynı sezon ilk kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Başakşehir, 8 puan toplamasına rağmen grubunu 3. tamamladı ve elendi.