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Spor

Fenerbahçe'de 6 oyuncu kadro dışı

Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu belirlendi

02 Kasım 2012 18:40

 

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda, yarın Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 19 kişilik kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz, Mehmet Topuz, Raul Meireles ve Yobo'nun yanı sıra Sırp oyuncu Milos Krasic ile Semih Şentürk de kadro dışı kaldı. Ayrıca sakatlığı geçen Mehmet Topal da uzun bir süre sonra kadroya alındı...
 
Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzmir'e hareket etti. Kafile, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.
 
Fenerbahçe'de tedavi süreçlerinin bitmesi sonrası çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Egemen Korkmaz, Meireles ve Mehmet Topuz'un yanı sıra, sakatlığının ardından takımla çalışmalara dün başlayan Yobo kadroda yer almadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ligde Medical Park Antalyaspor ile oynanan son karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Krasic'in yanı sıra Semih Şentürk'ü kadronun dışında tuttu. Sakatlığı geçen ve hazır hale gelen Mehmet Topal kadroda kendine yer bulurken, sabahki idmanda sol bacak ön üst adalesinde ağrı hisseden ve takımdan ayrı çalışan kaleci Volkan Demirel de maç kadrosuna alındı.
 
Sarı-lacivertli takımın Akhisar Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
 
Volkan Demirel, Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Orhan Şam, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Serdar Kesimal, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Cristian Baroni, Selçuk Şahin, Miroslav Stoch, Salih Uçan, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Henri Bienvenu, Moussa Sow, Dirk Kuyt, Recep Niyaz.
 
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Serdar Kesimal, Hasan Ali Kaldırım, Baroni, Mehmet Topal, Selçuk Şahin (Salih Uçan) Caner, Dirk Kuyt, Moussa Sow.

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