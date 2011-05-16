-FENERBAHÇE'DE 6-0'A ÖZEL TİŞÖRTLER SATIŞA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 6-0 yenerek, sezonun son haftasına averajla lider giren Fenerbahçe, bu skoru anımsatan özel tişörtleri satışa çıkarıyor. Sarı-lacivertli kulübün lisanslı ürünlerinin satışını gerçekleştiren Fenerium, ön tarafında ''Çok Konuşana 6-0 Tarifesi'', arka tarafında ise geçmişteki 6-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetine vurgu yapılan ''... bir Fenerbahçe klasiği!'' yazılı tişörtler hazırladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Fenerium'dan galibiyete özel, hatıraları canlandıran sürpriz tişört. Kadıköy'de oynanan ve 6-0'lık skorla sonuçlanan maça özel 'Çok konuşana 6-0 tarifesi' tişörtleri bugünden itibaren www.fenerium.com.tr üzerinden ön sipariş yöntemiyle satışa sunuldu'' ifadesine yer verildi. Hatıra tişörtlerin 18 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 24,95 liradan Fenerium mağazalarında da satışa sunulacağı bildirildi.