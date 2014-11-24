Fenerbahçe'de 43 puan hesabı

Sezona oldukça zorlu bir fikstürle başlayan F.Bahçe’nin, en zor dönemeci bugün noktalanacak. Sarı lacivertliler ligde G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon deplasmanlarını tamamladıktan sonra bir diğer keskin viraj olan Bursa maçını da iyi bir skorla tamamlarsa sezon başında Ersun Yanal ve İsmail Kartal’ın belirttiği gibi ilk 10 haftadan lider çıkacak.

Bursa maçıyla birlikte tüm zorlu deplasmanları tamamlayacak sarı lacivertliler devre bitimine kadar sadece Balıkesir ve Erciyes deplasmanlarına gidecek. F.Bahçe devreyi Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki Kasımpaşa maçı ile tamamlayacak.

Geçen sezonu geçebilir

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, ilk yarının son 7 karşılaşmasını görece daha zayıf rakiplerle oynayacak olan sarı lacivertliler bu maçlardan en az 19 puan bekliyor. Fenerbahçe, Bursa deplasmanından 3 puan ile dönüp, son 7 haftada beklenen puanları hanesine yazdırabilirse, geçen sezon aldığı 41 puanı aşarak 43 puanla devreyi tamamlayacak. Sarı lacivertliler böylece Kartal yönetiminde Yanal’lı takımı da geçmiş olacak. Başkan Aziz Yıldırım’ın ‘Devreyi 7-8 puan farkla önde tamamlarız’ iddiası için de bir adım atmış olacak. İsmail Kartal bu nedenle Bursaspor maçının önemini futbolcularına anlattı ve galibiyet halinde önlerinin açılacağını söyledi.

Son 7 hafta fikstürü

ESKİŞEHİRSPOR

BALIKESİRSPOR (d)

SİVASSPOR

K.ERCİYESSPOR (D)

MERSİN İDMAN YURDU

BAŞAKŞEHİRSPOR

KASIMPAŞA (D)