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Spor

Fenerbahçe'de 4 futbolcunun bileti kesildi

Aykut Kocaman'ın sezonun 2. yarısında takımın başında kalması durumunda kadroda büyük bir temizlik harekatına gireceği öne sürüldü

25 Aralık 2012 10:50

Fenerbahçe’de Serdar Kesimal, Özgür Çek, Semih Şentürk ve Bienvenu gözden düştü. Eğer iyi bir teklif gelirse Stoch’la da yolların ayrılması gündemde.

Aykut Kocaman'ın sezonun 2. yarısında takımın başında kalması durumunda kadroda büyük bir temizlik harekatına gireceği öne sürüldü.

Skorer'de yer alan habere göre, bu temizliğe başkan Aziz Yıldırım da onay verirken, gidecek isimler merak konusu oldu.

Öncelikle yedek kulübesinde istenen verimin alınamadığı Serdar Kesimal ve oynatmadığı Özgür Çek ile forvet hattındaki Semih ve Bienvenu listenin başında yer aldı.


Başkana bağlı


Bu 4 futbolcunun yanında sürpriz isimlerin çıkması bekleniyor.

Kocaman, bir türlü patlama yapamayan Stoch’u gelecek teklif doğrultusunda ikna etmeye çalışacak.

Başkan Yıldırım net olarak Slovak oyuncuyu "Satmayacağız" dese de Kocaman gitmesi gerektiği konusunda rapora adını yazarsa Stoch’la yollar ayrılacak.


Takımın tercihi Dubai


Sarı-lacivertli futbolcular tatil planlarını lig bitmeden yaparken, takımda sıcak yerlere gitme konusunda neredeyse ortak karar aldı.

Önceliği çocuklarının eğlencesi için ayıran Dirk Kuyt, Dubai’deki Aquapark’ı gözüne kestirirken, kaptan Volkan ve Caner de alışveriş ağırlıklı bir tatil için Dubai’yi tercih etti.

Bu oyunculara birkaç gün içinde diğer sarı-lacivertli futbolcuların da katılması bekleniyor.

Bu arada Meireles ve Sow ise ülkelerine gitmeyi tercih etti.

ETİKETLER

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