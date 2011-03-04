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Spor

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A)

04 Mart 2011 20:45

-FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışmaları yapıp, yarı sahada tempolu geçen çift kale maç oynadı. Antrenmana sol kasık bölgesinde yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün yanı sıra sol dizindeki ağrılar nedeniyle salonda bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde çalışan Semih ile tedavisi süren Selçuk katılmadı. Dünkü antrenmanda sağ dizinde ağrı oluşan Niang, bugün dinlendirildiği için antrenmanda yer almadı. -BAŞKAN VE YÖNETİCİLER BİR SÜRE İZLEDİ- Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler de izledi. Antrenman başladığı sırada sahaya giren Yıldırım, yöneticiler Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Murat Özaydınlı, sahalara giriş tünelinin yanındaki kulübeden antrenmanı bir süre takip etti. Öte yandan FIFA'nın resmi internet sitesinin Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza ile röportaj yapmak için kulübe başvuru yaptığı bildirildi. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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